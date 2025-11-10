Segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar acessar a alça de saída do Rodoanel. Chovia no momento.

Ele passou pela mureta de proteção e despencou de uma altura de 10 metros na pista abaixo. O carro era dirigido por um homem e quatro pessoas também estavam com ele. O motorista e três mulheres morreram. Uma outra passageira, de 23 anos, sobreviveu. Teve apenas ferimentos leves e foi levada para um hospital nas proximidades.

Os jovens voltavam de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O acidente causou um bloqueio na pista até por volta das 3h20 da madrugada desta segunda-feira (10). A polícia investiga o que provocou o acidente.

