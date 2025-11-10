Três mulheres morreram, uma delas no local. As outras foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. A quarta passageira foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central de São Vicente e foi liberada depois de constatado que havia sofrido apenas ferimentos leves.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O condutor do veículo, de 26 anos, foi preso após ser submetido ao teste de embriaguez passivo, que deu resultado positivo, informou a Polícia Militar.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
Tags:
acidente | Rodovia Imigrante | São Paulo | São Vicente