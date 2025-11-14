SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte e um imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício.

Os moradores dos imóveis interditados foram abrigados por familiares, segundo a Defesa Civil.

A explosão ocorreu na noite de quinta-feira (13), no número 79 da rua Francisco Bueno.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.

Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício. Outras dez pessoas ficaram feridas.

Segundo vizinhos, o imóvel que teria o armazenamento ilegal foi ocupado há um mês e meio.

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento.

Além dos imóveis, o impacto da explosão danificou veículos estacionados nas ruas próximas e outros que passavam pela avenida Salim Farah Maluf.

