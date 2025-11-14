SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta sexta-feira (14), a Defesa Civil do Estado de São Paulo atualizou o número de imóveis residenciais e comerciais que foram interditados no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício.

O número total de 23 divulgado de manhã ?12 interditados de forma total e outros 11 de forma parcial? diminuiu para 11, sendo 10 totalmente interditadas e uma parcialmente. Os moradores foram abrigados por familiares, de acordo com a Defesa Civil.

A explosão ocorreu na noite de quinta-feira (13), no número 79 da rua Francisco Bueno.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.

A Sehab (Secretaria Municipal de Habitação) afirmou, por meio de nota, que prestará auxílio emergencial, em pagamento único de R$ 1.000, para cinco famílias de baixa renda que precisaram deixar suas moradias.

"Equipes da assistência social permanecem no local e já atenderam 20 pessoas. Até o momento, nenhuma das famílias aceitou a oferta de acolhimento", afirma.

A pasta ainda afirma que o imóvel onde ocorreu a explosão era residencial e "não possui registros de solicitação de licença para outro tipo de uso, nem denúncias de funcionamento como depósito clandestino".

Um homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. A polícia invetsoiga se ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício. Outras dez pessoas ficaram feridas.

Segundo vizinhos, o imóvel que teria o armazenamento ilegal foi ocupado há um mês e meio.

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento.

Além dos imóveis, o impacto da explosão danificou veículos estacionados nas ruas próximas e outros que passavam pela avenida Salim Farah Maluf. O registro policial aponta que ao menos nove veículos tiveram avarias.

