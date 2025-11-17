SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um chinês identificado como Jingwey Su, 35, foi morto a tiros na madrugada de sábado (15), no bairro da Liberdade, região central de São Paulo.

Ele foi assassinado na rua Senador Felício dos Santos, por volta de 1h.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram a vítima correndo, sendo perseguida por um homem.

A Polícia Militar foi acionada, e os agentes o encontraram caído na rua, baleado. O socorro foi acionado e a morte foi constatada ainda no local.

Nada foi roubado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O celular da vítima foi apreendido.

A perícia e a Divisão de Homicídios do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) foram acionadas, e o caso foi registrado como homicídio. A Polícia Civil investiga o caso.

