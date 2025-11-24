Segundo a prefeitura, o racionamento acontece devido à escassez hídrica na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o boletim da Sabesp, que analisa os mananciais, o Sistema Cantareira represa que abastece o município apresentou, nesta segunda-feira (24), o nível de 21,7% de volume útil.

Desde agosto, a Sabesp adota uma medida preventiva em outras cidades, a fim de preservar os níveis de água dos reservatórios.

A crise hídrica se deu pela baixa média de chuva na região. Em agosto, as chuvas representaram menos de um terço da média histórica, que é cerca de 30 milimetros naquela área.

*Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

