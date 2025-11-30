SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos atropelou a ex-namorada, de 31 anos, na manhã deste sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Devido aos ferimentos profundos, ela teve as duas pernas amputadas

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que investiga o caso como tentativa de feminicídio. O motorista não foi preso. Mas, de acordo com a pasta, ele foi identificado e há ações em andamento para localizá-lo.

"Até o momento, a apuração aponta que ele teve intenção de atropelar e matar a vítima", diz a nota. O caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã) como tentativa de feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.

Tags:

São Paulo