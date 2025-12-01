Tainara Souza Santos, de 31 anos, está internada em estado grave. Eles teriam discutido momentos antes de o crime ser cometido.

Douglas, que fugiu depois do atropelamento, foi preso num hotel na Vila Prudente, zona leste da capital paulista, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ele resistiu à abordagem dos agentes, foi baleado e contido. A polícia o levou para o Hospital Estadual Alpina para os primeiros socorros.

O agressor está detido no 90º Distrito Policial. Douglas é acusado de tentativa de feminicídio.

morte | prisã | São Paulo | trânsito