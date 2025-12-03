SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A rodovia dos Bandeirantes, no bairro de Perus, zona noroeste de São Paulo, está totalmente bloqueada por um acidente.
Veículo ficou incendiado após um acidente no km 28 da via, no sentido São Paulo. A dinâmica do acidente não foi informada até o momento, mas ao menos outros dois carros com marcas de colisão ficaram parados na via, segundo imagens divulgadas pela TV Globo.
Bombeiros foram enviados ao local para apagar o fogo no carro, que foi controlado antes das 7h30. Segundo a corporação, o acionamento para a ocorrência aconteceu às 6h35.
Uma pessoa teve ferimentos leves, segundo a Artesp. Outras três que estavam em outros veículos envolvidos no acidente ficaram feridas.
Alternativa para os motoristas que querem acessar São Paulo é a rodovia Anhanguera. Mais de quatro quilômetros de congestionamento eram registrados antes das 7h.
Tags:
São Paulo