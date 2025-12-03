SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O trecho oeste do Rodoanel, no bairro de Perus, em São Paulo, está totalmente bloqueado por um caminhão incendiado.

Veículo pegou fogo no km 10,3 da via, no trecho entre as rodovias Castello Branco e Anhanguera. A ocorrência foi aberta às 11h57 e seguia ativa às 12h40.

Todas as faixas no sentido Régis Bittencourt foram fechadas para atendimento. A cabine do caminhão se soltou do compartimento da carga, onde, aparentemente, o incêndio começou. Imagens aéreas veiculadas pela TV Globo mostram que o compartimento ficou parcialmente destruído.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre feridos até o momento. Também não há até o momento detalhes sobre qual carga o caminhão levava.

Bloqueio causa mais de três quilômetros de congestionamento. Não há previsão para liberação da via.

Este é o segundo caso de bloqueio total em rodovia na cidade por veículo incendiado nesta quarta-feira (3). No começo da manhã, a rodovia Anhanguera passou uma hora fechada no sentido São Paulo após um engavetamento acabar com um carro incendiado. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade.

São Paulo