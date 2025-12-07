CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Rael foi assaltado na manhã deste sábado (6) no parque Villa-Lobos, zona oeste de São Paulo, local onde fez um show na tarde do mesmo dia.

Dois criminosos abordaram o artista quando ele deixava o parque com uma moto de alta cilindrada. Uma câmera de segurança do parque registrou a ação dos criminosos, que também levaram o celular e o capacete de Rael. A moto foi recuperada horas depois pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Osasco.

Nas imagens, que circulam pelas redes sociais, é possível ver que Rael valida o bilhete de estacionamento antes de sair do local. No momento em que a cancela abre, dois homens o abordam. Um deles tira o capacete do cantor e o coloca na cabeça. O segundo sobe na garupa da motocicleta sem capacete, e os dois fogem em seguida.

"Não fui o primeiro e nem serei o último a ter sido roubado", disse Rael em um stories em seu perfil no Instagram. Em outro vídeo, ele afirma que o celular também foi recuperado junto com a moto. "Não, reaja, mano. O maior bem que você tem é você mesmo."

O cantor explicou que estava com o celular no painel para utilizar o navegador no caminho de volta para casa. "Acho que o celular superaqueceu, porque estava com a tela preta", disse. A moto foi encontrada com auxílio de um rastreador, afirmou.

Rael é um dos maiores nomes do rap paulistano desde o início dos anos 2000, quando fundou o grupos Can KND e Pentágono. Também gravou a faixa "Rap é Isso Aí", com o grupo RZO.

Nenhum dos suspeitos foi encontrado.

Tags:

São Paulo