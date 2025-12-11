A queda de árvores houve 514 chamadas ontem para este tipo de problema acabou atingindo cabos da rede elétrica, deixando grande parte da população e empresas às escuras. No dia de ontem, mais de 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia na Grande São Paulo.

A região metropolitana paulista também continua sofrendo com a queda do fornecimento de energia. O município de Embu-Guaçu tem 98,19% de seus clientes sem luz. Em Embu, não há energia para 28,95%. Em Juquitiba, estão às escuras 53% dos clientes.

Nesse momento, segundo da Enel, 1,3 milhão de clientes seguem sem energia, número pouco abaixo do que havia pela manhã: 1,5 milhão.

Volta da energia

A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia a 1,2 milhão de clientes dos 2,2 milhões afetados pela ventania de ontem. A concessionária disse ainda que trabalha, no momento, para restabelecer o serviço para cerca de 1,3 milhão de clientes.

A empresa afirma que mobilizou 1.600 equipes que estão nas ruas para recompor o sistema de distribuição de energia.