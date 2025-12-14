SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu um galpão comercial na manhã deste domingo (14) na Mooca, zona leste de São Paulo.

Local é loja de flores artificiais. Vídeos obtidos pelo UOL mostram grande dimensão do incêndio ao longo da propriedade. Há bloqueios dos Bombeiros e da Polícia Militar nas ruas da região.

Bombeiros atendem a ocorrência e houve bloqueio de ruas na região. Ao menos dezenove viaturas foram deslocadas para a altura da Alameda Rubião Junior, 193.

Não há registro de vítimas até o momento. O Corpo de Bombeiros ainda apura o que pode ter causado o incêndio.

A fumaça do incêndio chamou a atenção de quem passava pela região. Relatos compartilhados na rede X mostram que era possível ver a fumaça da zona norte da capital paulista.

São Paulo