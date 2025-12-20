SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O roubo a uma farmácia no Morumbi, zona sul de São Paulo, terminou com um suspeito morto e um pedestre baleado na tarde deste sábado (20).

De acordo com o chamado recebido pela Polícia Militar, quatro homens teriam invadido a farmácia em duas motocicletas e anunciado o roubo por volta das 12h30.

O bando fugiu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pùblica, durante patrulhamento, policiais teriam avistado o grupo e houve troca de tiros. Foi nesse instante que um dos suspeitos foi atingido.

"Durante as buscas na região, a PM localizou uma motocicleta furtada e um dos suspeitos ferido por disparo de arma de fogo, que foi socorrido. Um transeunte também foi atingido na perna e encaminhado consciente, pelo helicóptero Águia, à UPA PS Campo Limpo. Nenhum policial ficou ferido", afirmou a secretaria em nota. O suspeito morreu.

ONDA DE ROUBOS A FARMÁCIAS

Como a Folha de S.Paulo mostrou, a corrida pelos medicamentos à base de princípios ativos como semaglutida e tirzepatida, usados para tratamento de diabetes e de obesidade, também acelerou o passo de criminosos que atacam na cidade de São Paulo.

Delegados e outros policiais ouvidos pela reportagem relatam aumento significativo nas invasões de bandidos a drogarias espalhadas pela cidade. A percepção deles é corroborada pelos números de registros nas delegacias.

Dados da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) indicam alta de 20% na quantidade registros de roubos a farmácias entre janeiro a setembro. Foram 206 casos neste ano ante 171 ocorrências em 2024.

