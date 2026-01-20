SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de uma árvore paralisou a circulação da linha 8-diamante, do trem metropolitano de São Paulo, por volta das 20h desta terça-feira (20).

Segundo a ViaMobilidade, concessionária que administra a ferrovia, a queda da árvore sobre a rede aérea ocorreu entre as estações Barueri e Antônio João, em Barueri, na Grande São Paulo, onde a circulação de trens encontra-se interrompida.

Ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender os passageiros enquanto equipes atuam no local para o restabelecimento da operação.

Não foi informado quando os trens devem voltar a circular, nem o que provocou a queda da árvore

Dados do CGE (Cento de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, apontam que foram registradas rajadas de vento entre o fim da tarde e o início da noite na capital paulista.

A maior delas, de 55,6 km/h, foi registrada na barragem Guarapiranga, no M'Boi Mirim, zona sul da cidade, por volta das 18h20.

No aeroporto Campo de Marte, em Santana, zona norte, foi reportada rajada de vento de 42,6 km/h, às 17h.

O tempo segue instável, com garoa e chuvisco intermitente, mas não há condições para chuva significativa, afirma o órgão municipal.

