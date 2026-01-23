SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo fechou uma central de golpes que funcionava em um prédio na avenida Brigadeiro Faria Lima, considerada um dos principais centros financeiros do Brasil. Quatro mulheres apontadas como chefes do esquema foram presas e outros dez suspeitos foram detidos.

Para ocultar as ações ilegais, uma empresa legalizada de cobrança funcionava no local, de acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Uma equipe era dedidacada às cobranças legítimas, enquanto a outra cuidava dos golpes.

As vítimas eram preferencialmente idosos, que acabavam convencidos a pagar valores que não deviam, sob ameaça de bloqueio das aposentadorias, protestos e penhora de bens.

O golpe iniciava com o envio massivo de mensagens de celular simulando ordens judiciais e bloqueios de CPF. As vítimas que respondiam ao contato eram direcionadas ao atendimento telefônico. Os operadores alegavam ser de setores de cobrança, jurídico e do Judiciário e faziam ameaças caso as supostas dívidas não fossem pagas.

Quatro mulheres, de 27, 28, 31 e 39 anos, comandavam a central e atuavam como gerente comercial e supervisoras da operação, segundo a polícia. Elas foram presas e liberadas após pagamento de fiança. Além delas, outros dez suspeitos de envolvimento na prática foram detidos e levados à delegacia. O caso foi registrado como associação criminosa na 4ª Delegacia da DCCiber.

Os envolvidos nos golpes, diz o Deic, criaram uma estrutura criminosa na qual diversas foram abertas, mas compartilhavam os mesmos sócios, endereços, dados operacionais e contábeis.

Os policiais também fizeram buscas em outra base dos criminosos em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

