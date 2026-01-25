SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos pela Polícia Militar durante um roubo a banco em São Paulo, na noite de sábado (24). Outros dois conseguiram fugir e ainda não foram identificados.

O caso ocorreu por volta das 22h, na rua da Graça, no Bom Retiro, região central da capital paulista.

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) foi acionado pela central de monitoramento do banco, que identificou quatro homens na sala dos cofres. Ao chegarem na agência, os policiais perceberam que a porta estava aberta e viram um dos homens saindo com algo nas mãos. Ele entrou em um Audi que estava estacionado em frente ao banco.

Houve tentativa de abordagem, mas o homem reagiu e houve troca de tiros, afirmou a PM. Ele e outro homem que estava do lado de fora da agência conseguiram fugir no veículo que, depois, foi encontrado abandonado na rua Ribeiro da Silva, em Santa Cecília, também no centro.

Dentro da agência, os PMs prenderam dois criminosos que estavam na sala dos cofres. Eles usavam ferramentas específicas para violar os compartimentos e acessar o dinheiro.

Os presos já haviam roubado armas de fogo e coletes balísticos dos vigilantes do banco.

Foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munições, coletes balísticos, ferramentas utilizadas no arrombamento, aparelhos celulares e um veículo com placas adulteradas.

Os dois presos foram levados ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro), onde o caso foi registrado.

