SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia prendeu doze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em crimes patrimoniais durante um bloco de Carnaval na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na tarde deste sábado (31).

Policiais civis disfarçados se infiltraram entre os foliões. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), eles observaram um grupo de ambulantes sem credenciamento trocando cartões bancários entre si enquanto realizavam vendas.

A movimentação levantou suspeitas de um esquema de fraude. Nessa modalidade, os criminosos substituem cartões das vítimas durante pagamentos.

Durante a abordagem, parte do grupo conseguiu fugir, mas doze pessoas foram presas. Com elas, os policiais apreenderam dezenas de cartões bancários em nome de terceiros, máquinas de cartão equipadas com dispositivos capazes de registrar senhas digitadas, além de diversos telefones celulares. Um veículo utilizado pelo grupo também foi localizado e apreendido.

Conforme a polícia, alguns dos cartões recolhidos estavam vinculados a registros anteriores de crimes, como furtos e fraudes. No entanto, devido à grande quantidade de pessoas no local e à ausência imediata das vítimas, não foi possível individualizar, naquele momento, a posse exata dos objetos ou a participação específica de cada suspeito no esquema.

Durante a operação, um dos detidos ofereceu R$ 3.000 a um policial para evitar ser levado à delegacia. O episódio foi presenciado por mais de um agente e resultou na autuação em flagrante por corrupção ativa.

Os demais suspeitos foram autuados por indícios de receptação, furto mediante fraude e associação criminosa. Segundo a SSP, a investigação seguirá para aprofundar a apuração e individualizar responsabilidades. Todos os detidos permaneceram em silêncio durante os depoimentos iniciais. Como os nomes deles não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar as defesas.

O caso está sob investigação do 91º DP (Ceagesp). A pasta informou que aguarda o comparecimento das vítimas para dar continuidade aos procedimentos envolvendo o episódio.

Tags:

São Paulo