A Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou desabamento de um prédio desocupado de quatro andares no município de Guarulhos. A Defesa Civil municipal fez vistoria técnica, isolamento da área e interditou o local. Não houve danos a edificações vizinhas.
Várias regiões do estado tiveram ocorrências registradas pela Defesa Civil entre a tarde de domingo (1º) e a segunda-feira (2), em decorrência das chuvas. Foram destelhamentos, alagamentos e queda de muros e de árvores sem registro de vítimas. As cidades afetadas foram Peruíbe, Cotia, Itapecerica da Serra, Cabreúva, Jahu, Santa Isabel, Taubaté e Caçapava.
Alerta de chuva forte
A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, entre segunda-feira (2) e terça-feira (3), em diversas regiões do estado.
O órgão recomenda que a população evite áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e vias inundadas, além de buscar abrigo em local seguro durante temporais, mantendo distância de árvores, postes e estruturas metálicas.
Em áreas de encosta, é importante observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, nas paredes dos imóveis e inclinação de árvores ou postes. Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
