SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmeras da prefeitura registraram o momento final da perseguição durante uma ação policial que terminou com tiroteio na avenida Brigadeiro Faria Lima e deixou ao menos um morto e quatro feridos.

Os vídeos são do Smart Sampa, programa de monitoramento da Prefeitura de São Paulo com reconhecimento facial, que flagraram a ação, ocorrida na tarde de terça-feira (3).

As imagens mostram o momento em que os suspeitos, que estão em um carro de cor prata, esperam no semáforo antes de seguirem para outro. Segundos depois de fazerem a curva, uma viatura do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, também chega à avenida e faz a abordagem.

Em seguida, pedestres no entorno parecem ouvir os tiros e correm para se proteger.

O caso começou no bairro do Morumbi e terminou na avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da capital paulista.

Os suspeitos haviam invadido uma casa na rua Doutor Seráfico de Assis Carvalho e foram surpreendidos pela Polícia Civil assim que saíram do imóvel. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a primeira troca de tiros, que terminou com três baleados, foi registrada ainda no Morumbi.

Foram cerca de 20 minutos de perseguição até a Faria Lima, onde os suspeitos foram interceptados e novamente, segundo a SSP, reagiram à abordagem. Um deles morreu ao ser baleado dentro do carro. Outro foi socorrido com um tiro na perna.

