Um plano de contingência foi acionado e os moradores da região foram orientados a deixarem as casas devido ao risco iminente de deslizamentos.
As famílias foram direcionadas para o abrigo municipal da cidade e devem permanecer no local até que o risco de deslizamento seja eliminado.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O volume de chuva aumentou muito durante a madrugada e não diminuiu pela manhã. Nas últimas 12 horas os acumulados já somam 118mm.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
Tags:
alertas extremos | chuvas intensa | Guarujá | São Paulo