Entre os destaques estão nomes conhecidos como Ivete Sangalo (foto), Calvin Harris, Luísa Sonza e Emicida.
O principal destaque do sábado é o bloco de Ivete Sangalo. A cantora baiana se apresenta pela primeira vez no carnaval de São Paulo e traz uma seleção de músicas contemplando o pagode, axé e funk.
Os foliões poderão curtir o bloco ao som do novo lançamento da artista - Vampirinha- e os sucessos do último carnaval, como Macetando e Energia de Gostosa. O bloco da Ivete desfila no Parque Ibirapuera, com início da concentração às 9h e dispersão às 13h.
Ao trabalhar com o forró, Mariana Aydar apresenta um bloco no Ibirapuera. A dona de Te Faço um Cafuné e Preciso Do Teu Sorriso entra na folia com o tema Viva Pernambuco, capital do gênero que define a carreira da artista. O bloco começa às 11h.
Na Vila Olímpia, Tiago Abravanel e Wanessa Camargo animam o Bloco do Abrava. Com concentração às 11h, os cantores apresentam músicas clássicas do carnaval, como machadinha e axé.
Domingo
O domingo traz o DJ de música eletrônica Calvin Harris, na Consolação, às 11h. O escocês é famoso pelas colaborações com grandes artistas da música, como Rihanna, no sucesso das rádios We Found Love e Dua Lipa, com One Kiss. Também integram o bloco o cantor de sofrência Zé Vaqueiro e o vocalista da banda Aviões do Forró, Xand Avião.
Em Santo Amaro, Luísa Sonza apresenta o bloco Modo Surto. A cantora gaúcha chega com o pop e o funk para a folia, e canta o sucesso Motinha 2.0. Outros nove artistas também fazem parte do bloco: Melody, Gretchen, DJ Dennis, Felipe Amorim, Leo Foguete, Pocah, Puterrier, Viviane Batidão e Zaynaraa.
No Ibirapuera, Emicida e Maria Rita protagonizam o Bloco Quintal dos Prettos. Ele exalta o samba raiz e apresenta temas sobre ancestralidade e comunidade. A concentração está marcada para às 11h.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
Blocos | Carnaval 2026 | foli | São Paulo