A Defesa Civil Estadual de São Paulo mantém 30 cidades em estado de atenção para risco de deslizamentos nesta segunda-feira (9). Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista.

Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado, com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.

Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.

O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).

Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.

No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada, minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências. 

Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento

  • São Paulo;
  • Francisco Morato;
  • Franco da Rocha;
  • Mairiporã;
  • Santana de Parnaíba;
  • Registro;
  • Bertioga;
  • Guarujá;
  • Santos;
  • São Vicente;
  • Caraguatatuba;
  • Jacareí;
  • Lagoinha;
  • Lorena;
  • Redenção da Serra;
  • São José dos Campos;
  • São Sebastião;
  • Ubatuba;
  • Santo Antônio do Pinhal;
  • São Luiz do Paraitinga;
  • Iperó;
  • Laranjal Paulista;
  • Mairinque;
  • Salto;
  • Bragança Paulista;
  • Campinas;
  • Campo Limpo Paulista;
  • Cordeirópolis;
  • Indaiatuba;
  • Jundiaí.

