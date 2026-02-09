A Defesa Civil Estadual de São Paulo mantém 30 cidades em estado de atenção para risco de deslizamentos nesta segunda-feira (9). Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista.

Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado, com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.

Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.

O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.

No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada, minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências.

Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento

São Paulo;

Francisco Morato;

Franco da Rocha;

Mairiporã;

Santana de Parnaíba;

Registro;

Bertioga;

Guarujá;

Santos;

São Vicente;

Caraguatatuba;

Jacareí;

Lagoinha;

Lorena;

Redenção da Serra;

São José dos Campos;

São Sebastião;

Ubatuba;

Santo Antônio do Pinhal;

São Luiz do Paraitinga;

Iperó;

Laranjal Paulista;

Mairinque;

Salto;

Bragança Paulista;

Campinas;

Campo Limpo Paulista;

Cordeirópolis;

Indaiatuba;

Jundiaí.

Tags:

Chuva | Defesa Civil | defesa civil do estado de são paul | Deslizamento de Terra | São Paulo | Temporal