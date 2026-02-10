As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece quatro níveis operacionais - observação, atenção, alerta e alerta máximo - definidos a partir da análise integrada dos volumes de chuva, da previsão meteorológica, das vistorias de campo e do registro de ocorrências.

Risco

No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas, diz nota da Defesa Civil.

Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Cuidados

Municípios em estado de atenção para deslizamentos:

São Paulo

Caieiras

Francisco Morato

Franco da Rocha

Mairiporã

Santana de Parnaíba

Bertioga

Guarujá

Aparecida

Caçapava

Caraguatatuba

Cunha

Jacareí

Lagoinha

Lorena

Monteiro Lobato

Redenção da Serra

São José dos Campos

São Sebastião

Taubaté

Ubatuba

Campos do Jordão

Santo Antônio do Pinhal

São Bento do Sapucaí

São Luiz do Paraitinga

Iperó

Laranjal Paulista

Mairinque

Salto

Amparo

Atibaia

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Cabreúva

Campinas

Campo Limpo Paulista

Cordeirópolis

Indaiatuba

Joanópolis

Jundiaí

Monte Mor

Morungaba

Nazaré Paulista

Pedreira

Piracaia

