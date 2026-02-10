As chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil estabelece quatro níveis operacionais - observação, atenção, alerta e alerta máximo - definidos a partir da análise integrada dos volumes de chuva, da previsão meteorológica, das vistorias de campo e do registro de ocorrências.
Risco
No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário.
Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de instabilidade como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas, diz nota da Defesa Civil.
Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
Cuidados
Municípios em estado de atenção para deslizamentos:
São Paulo
Caieiras
Francisco Morato
Franco da Rocha
Mairiporã
Santana de Parnaíba
Bertioga
Guarujá
Aparecida
Caçapava
Caraguatatuba
Cunha
Jacareí
Lagoinha
Lorena
Monteiro Lobato
Redenção da Serra
São José dos Campos
São Sebastião
Taubaté
Ubatuba
Campos do Jordão
Santo Antônio do Pinhal
São Bento do Sapucaí
São Luiz do Paraitinga
Iperó
Laranjal Paulista
Mairinque
Salto
Amparo
Atibaia
Bom Jesus dos Perdões
Bragança Paulista
Cabreúva
Campinas
Campo Limpo Paulista
Cordeirópolis
Indaiatuba
Joanópolis
Jundiaí
Monte Mor
Morungaba
Nazaré Paulista
Pedreira
Piracaia
Tags:
Cuidado | Defesa Civil | Deslizamentos | São Paulo