SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão paulistana do tradicional bloco de Carnaval recifense Galo da Madrugada desfila nesta terça-feira (17) no parque Ibirapuera.

Com o tema "Frevo no Planeta Galo", a agremiação mistura frevo, maracatu e outras manifestações culturais do estado nordestino, como o caboclinho e a ciranda.

Hoje considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada de Recife (PE) nasceu em 1978 como um clube de máscaras voltado à valorização do frevo e do Carnaval de rua, no bairro de São José.

Em São Paulo, desfilou pela primeira vez em 2020. O cortejo tem, além de réplicas menores do tradicional galo de 25 metros, outras figuras do Carnaval de Recife, como o Caboclo de Lança.

Tags:

São Paulo