A festa tem início às 20h e contará com a participação das duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, das duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso I e das cinco primeiras colocadas do Grupo Especial.
Campeã do Carnaval de São Paulo neste ano, a Mocidade Alegre pisa novamente no Sambódromo às 1h10, apresentando seu samba-enredo Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra, que destacou o papel da atriz Léa Garcia pela igualdade racial no país e sua trajetória como militante e liderança a partir do teatro e do cinema. Ela morreu em 2023, aos 90 anos de idade.
Além dela, também haverá apresentação da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo com o enredo Anti-Herói Brasil, abordando figuras como Macunaíma, personagem criado por Mário de Andrade. A vice-campeã, que também estará no Sambódromo na noite deste sábado, é a Pérola Negra, com o enredo Valei-me Cangaceira Arretada, Maria que abala a gira, valente e bonita que vence demanda.
A campeã do Grupo de Acesso-2, a Morro da Casa Verde, e a vice-campeã, X-9 Paulistana, serão as escolas que vão abrir o desfile deste sábado.
Segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, esta será a ordem dos desfiles:
20h00 X-9 Paulistana
20h45 Morro da Casa Verde
21h30 Pérola Negra
22h20 Acadêmicos do Tucuruvi
23h10 Dragões da Real
00h10 Acadêmicos do Tatuapé
01h10 Mocidade Alegre
02h10 Barroca Zona Sul
03h10 Gaviões da Fiel
Tags:
Carnaval 2026 | desfil | São Paulo