Os filmes são resultado do projeto de formação audiovisual É Nóis na Fita, que oferece cursos gratuitos de cinema para jovens de baixa renda de São Paulo. Coordenado pela atriz, diretora e professora Eliana Fonseca, o projeto busca democratizar o acesso ao cinema, promover a inclusão cultural e ampliar o acesso a ferramentas profissionais. O curso é gratuito, e as aulas são ministradas aos finais de semana, ao longo de três meses.

É um projeto de democratização do ensino do cinema que tem dado muito certo, disse Eliana Fonseca, em entrevista à Agência Brasil. A vivência que acontece durante todo o processo é intensa. Produz não somente excelentes resultados artísticos, como também proporciona inserção no mercado do audiovisual e, talvez mais importante, encontros que seguirão por toda a vida, destacou.

Para a coordenadora do projeto, o curso não somente traz impactos sociais e emocionais na vida desses jovens, como também beneficia o próprio cinema na produção de novas histórias.

Criar um espaço em que se é ouvido e, principalmente, valorizado, mexe com a autoestima das pessoas. Elas se tornam mais confiantes e, por consequência, mais potentes e criativas. É disso que precisamos: jovens capazes de desenvolver boas ideias, cidadãos pensantes e atuantes numa sociedade que cada vez mais pasteuriza a informação e os afetos", ressaltou Eliana.

"O cinema, por sua vez, ganha outros pontos de vista, com pessoas com propriedade para relatar suas experiências, sua forma de pensar e de ver o mundo, completou.

Mostra online

Além da exibição presencial dos curtas no CineSesc, a mostra vai apresentar três curtas-metragens documentais de forma online. Todos os curtas serão exibidos com legenda descritiva e podem ser acessados no site do projeto.

Os filmes que serão apresentados em ambas as mostras foram produzidos pelos alunos do projeto e abordam temas relacionados às vivências da juventude periférica como identidade, pertencimento, sonhos, desigualdades sociais e conflitos contemporâneos.

Os temas são diversos assim como os gêneros escolhidos. Temos comédias, dramas, terror. Os jovens falam sobre seus medos, suas angústias, revoltas e desejos. Falam sobre a expectativa do futuro, relações familiares, racismo, sexualidade, sonhos, agruras e prazeres que vivem no seu dia a dia, destacou a coordenadora do projeto.

A sessão presencial no CineSesc, localizado na Rua Augusta, terá início às 11h, e a entrada é gratuita. Mais informações sobre a mostra podem ser obtidas por meio do site www.enoisnafita.com.br.

Tags:

cinema | curtas-metragens | É Nóis na Fit | São Paulo