Uma explosão abriu um grande buraco, na noite de domingo (1º), na Rua da Consolação, via de intensa circulação da região central da capital paulista. A causa da ocorrência ainda não foi identificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 22h30. A via está interditada no sentido da Avenida Paulista para carros e motos. Apenas o corredor está liberado para o tráfego dos ônibus.

Foram acionadas equipes da Enel, Comgás, Defesa Civil e CET com objetivo de identificar a causa da explosão, conforme informaram os bombeiros.

 

