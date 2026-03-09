Segundo a PF, ao receber o informe da Inframerica, empresa que administra o aeroporto de Brasília, e da empresa aérea, os protocolos de segurança foram acionados. Os passageiros e seus pertences foram imediatamente desembarcados, como é previsto para situações como essa.

Equipes especializadas da PF realizaram inspeções na aeronave, bem como em passageiros e em bagagens, com o objetivo de verificar a existência de eventual risco à operação aérea, explica a corporação em nota à imprensa.

A PF garantiu ainda que não foram identificados riscos ou irregularidades na aeronave. Segundo a Inframerica, o avião foi liberado para o voo por volta das 13h e não houve impacto nas operações do aeroporto.

A Latam, também em nota, reforçou que o voo até Cumbica ocorreu sem qualquer intercorrência e que adota os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos.

