SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de mesa de sinuca na noite deste sábado (28), no Brás, no centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, às 9h deste domingo (29), ainda havia fogo no local, na rua Sampaio Moreira.

O socorro foi acionado por volta das 23h, e os bombeiros inicialmente encaminharam cinco viaturas de socorro. Já na manhã deste domingo, 25 viaturas e 66 bombeiros estavam no local para atender a ocorrência.

A corporação informou que, no momento do incêndio, não havia ninguém dentro do imóvel. Com a persistência do fogo, a ocorrência pode ser estender até 13h deste domingo.

Em janeiro deste ano, um incêndio já havia atingido uma loja de enxoval para bebês no Brás, região que é conhecida pelo comércio popular e que atrai pessoas de diferentes regiões do país interessadas em itens de vestuário, eletrônicos e produtos sazonais para revenda.

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