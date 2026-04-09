Nesta edição, o projeto contempla municípios nas regiões de Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Baixada Santista e também a região metropolitana de São Paulo.

As cidades que recebem o evento neste ano podem ser encontradas no site da SisEB.

A Viagem Literária também apoiará a realização de feiras, festas e festivais literários em algumas das cidades selecionadas. Em Buritama e Itapetininga acontecem, respectivamente, o Festival Literário de Buritama e a Feira Literária da Academia Itapetininga de Letras (FLAIL).



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Eventos literários em cidades como Cubatão, Registro, Narandiba, Santa Bárbara dOeste, São Bento de Sapucaí e Ubarana receberão apoio público.

A Viagem Literária é um programa já consolidado nas bibliotecas paulistas, que permite a circulação não só das obras mas também dos próprios autores, o que fomenta não apenas o interesse pela leitura, mas também a vocação da escrita, inspirando a formação de novos escritores, além do apoio fundamental a feiras e festivais literários, diz Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

As cidades escolhidas para o evento se inscreveram no edital criado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). Foram recebidas 120 inscrições, representando 108 municípios paulistas.

O processo seletivo levou em consideração critérios técnicos e de participação institucional como desempenho na edição anterior do programa, cumprimento das contrapartidas exigidas e avaliação dos serviços oferecidos pelas bibliotecas.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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