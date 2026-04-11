SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (10), depois de atirar e matar um ciclista em Moema, bairro nobre, na zona sul da capital paulista. Ele não teve a identidade divulgada.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), equipes faziam patrulhamento na região quando tentaram abordar um ciclista, um homem de 39 anos.

"Durante a ação, houve um disparo efetuado por um dos agentes, que atingiu a vítima que morreu no local", afirmou a pasta.

A secretaria, no entanto, não informou a rua onde o caso ocorreu, nem as circunstâncias. Não há explicação do motivo da abordagem nem se houve alguma reação da vítima.

O agente foi preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança.

O caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa).

A SMSU (Secretaria Municipal de Segurança Urbana) da gestão Ricardo Nunes (MDB) lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima.

O GCM foi afastado das funções operacionais e responderá a processo administrativo, segundo a secretaria.

A Corregedoria Geral da GCM instaurou procedimento interno e acompanha o caso, paralelamente ao inquérito conduzido pela Polícia Civil.

O caso é investigado pelas duas instituições.

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