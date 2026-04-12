O crime ocorreu na noite deste sábado (11) na Avenida Regente Feijó.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi atingida por um disparo ocorrido em um tiroteio após um policial de folga ter presenciado um roubo de motocicleta no local.

Ainda não se tem informações se a bala que atingiu a vítima foi disparada pelo policial ou pelos suspeitos do roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um disparo durante um roubo, quando um grupo de suspeitos em motocicletas abordou um homem que pilotava uma moto e roubou o veículo. Um policial militar de folga que presenciou a ação interveio, houve confronto e uma mulher que estava nas proximidades foi atingida, diz nota enviada pela secretaria.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.

A secretaria informou que o caso foi registrado como roubo, resistência e homicídio e que as circunstâncias da ocorrência são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar e localizar os suspeitos e tentar esclarecer a origem do disparo que atingiu a vítima. Além disso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) pela Polícia Militar.

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