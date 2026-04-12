SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal foi preso na madrugada deste domingo (12) suspeito de roubar 58 caixas de canetas emagrecedoras de uma farmácia na avenida Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o valor dos produtos levados passa de R$ 160 mil.

De acordo com a corporação, a abordagem ocorreu durante uma ação voltada ao combate a roubos a farmácias na região. Os policiais identificaram movimentação suspeita em frente ao estabelecimento e interceptaram o veículo utilizado na fuga.

No carro, foram encontrados medicamentos de alto custo, produtos de higiene e beleza, além de dinheiro em espécie e quatro celulares ?um deles pertencente à vítima. Também foi apreendido um revólver calibre 32 com numeração raspada, municiado com seis cartuchos.

A PM informou que a farmácia havia sido alvo de um roubo pouco antes da abordagem. Funcionários relataram que foram ameaçados com arma de fogo durante a ação.

Entre os itens recuperados estão medicamentos como Mounjaro, Ozempic, Wegovy e Saxenda, usados para tratamento de diabetes e emagrecimento, além de outros produtos. Segundo a polícia, toda a carga foi recuperada.

A ocorrência foi encaminhada ao distrito policial da região. A Polícia Civil indiciou os suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorre em meio ao avanço desse tipo de crime em São Paulo.

No início de fevereiro, a Folha de S. Paulo publicou que o prejuízo causado a farmácias paulistas por roubos de canetas emagrecedoras chegou a R$ 68,97 milhões em 2025, segundo dados da Abrafarma (Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias).

O levantamento, o primeiro do tipo realizado pela entidade, considera as nove maiores redes do varejo farmacêutico atuantes no estado. Foram 3.838 ocorrências registradas no ano passado, com o furto de 58.898 unidades desses medicamentos ?média de 11 roubos por dia, sendo sete na capital, que concentrou 64% dos casos.

Outros 21% ocorreram em cidades como Campinas, Guarujá, Guarulhos, Osasco, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e Sorocaba, segundo a Abrafarma.

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