SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos foi baleado e morto em Moema, na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo (19). Ele tentava socorrer um casal que estava sendo assaltado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito, que estava em uma moto, abordou o casal e anunciou o roubo. O homem, que passava pela calçada no momento, tentou intervir e foi baleado pelo motociclista, que fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São Paulo, mas não resistiu. A Polícia Civil está investigando a ocorrência. Segundo imagens que circulam nas redes sociais, o suspeito usava uma bag de entregador.

"O local foi preservado para perícia e imagens de câmeras de segurança estão sob análise para que o atirador seja identificado e preso", afirmou a SSP em nota.

Na última quinta-feira (16), um homem de 42 anos também foi morto ao tentar ajudar uma vítima a escapar de um assalto. O caso aconteceu na Vila Calu, zona sul da capital.

Alison Oliveira de Jesus passava pela rua das Margaridas Amarelas quando viu dois criminosos, que estavam em uma moto, tentando roubar um entregador. Ele jogou o carro contra os dois homens, mas um deles conseguiu se levantar e atirou no motorista.

Alison foi atingido na cabeça e morreu ainda no local. De acordo com a PM (Polícia Militar), os criminosos ainda roubaram uma outra motociclista que passava na região e fugiram. Até o momento, ninguém foi preso.

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