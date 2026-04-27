CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um descarrilamento parcial de um trem da linha 9?esmeralda, operada pela ViaMobilidade, afetou a circulação no início da manhã desta segunda-feira (27) em São Paulo.

O incidente ocorreu na noite de domingo (26), por volta das 22h40, nas proximidades da Estação Berrini, na zona sul da capital paulista. O incidente aconteceu no sentido Osasco. Não houve feridos, e os passageiros foram desembarcados com apoio das equipes de atendimento.

Segundo a concessionária, a operação ocorreu em via única. "Ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência) foram acionados para reforçar as opções de deslocamento no trecho entre Granja Julieta a Pinheiros", diz um comunicado emitido pela empresa.

O intervalo entre os trens ficou maior e as estações ficaram lotadas desde o início da operação.

Equipes de manutenção atuaram durante toda a madrugada para o restabelecimento da circulação em ambas as vias. A composição foi removida por volta das 6h15.

As causas da ocorrência ainda são apuradas.

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