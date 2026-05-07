SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem circulou com uma das portas completamente abertas na linha 9-esmeralda no começo da noite de quarta-feira (6), em São Paulo. A linha é administrada pela ViaMobilidade, que afirmou ter corrigido o problema na estação seguinte.

Em imagens publicadas por perfis nas redes sociais, é possível ver passageiros próximos à abertura enquanto o trem segue em movimento, situação que representa risco de acidentes. A gravação não mostra o desfecho da ocorrência.

A concessionária informou que o trem apresentou falha em uma das portas na estação João Dias. A ocorrência foi corrigida na estação Santo Amaro. A empresa diz que porta foi devidamente isolada e travada para que o trem seguisse viagem com segurança.

Na mesma noite, passageiros relataram momentos de longa espera nas plataformas da linha. Usuários aguardaram cerca de 20 minutos até a chegada de um trem, que teria parado na plataforma oposta. Ainda segundo os relatos, o veículo ficou sem energia pouco depois de chegar.

Em seguida, outro trem chegou à plataforma correta, mas também apresentou queda de energia. Após mais de 30 minutos de espera, os passageiros conseguiram embarcar.

No entanto, depois de aproximadamente 50 minutos de espera total, uma passageira passou mal e sofreu uma convulsão dentro do trem.

O botão de emergência foi acionado para acionar o Centro de Controle Operacional (CCO) e solicitar apoio na próxima estação. Após o acionamento, o trem parou no meio dos trilhos. Passageiros afirmam que não havia funcionários no local para prestar auxílio imediato à mulher.

A ViaMobilidade esclareceu que, assim que o trem chegou na estação, a passageira recebeu atendimento dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).

Tags:

São Paulo