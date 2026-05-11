Governo de São Paulo
Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) disse que 15 agentes penitenciários (como eram chamados os atuais policiais penais) foram assassinados durante os ataques dos Crimes de Maio.
De acordo com a pasta, desde que foi criada a Polícia Penal, em 2025, não houve mais registros de rebeliões nos presídios do estado. De 2006 até o momento, houve a ampliação das vagas com a inauguração de 42 presídios, totalizando 180 unidades. Essa expansão permitiu delimitar as vagas por perfis de crimes, proporcionando o isolamento de lideranças faccionadas. Houve, ainda, automação dos presídios, reduzindo o contato do servidor com o preso, destaca a secretaria, em nota.
Além disso, segundo a SAP, houve o fortalecimento do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), que aplica técnicas não letais de contenção e, somado a isso, a criação das Células de Intervenção Rápida, que atuam na mesma linha de trabalho.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, por sua vez, não informou quantos agentes morreram naquele período, mas escreveu que as mortes ocorridas em maio de 2006 foram investigadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM e foram acompanhadas pelo Ministério Público e relatadas à Justiça.
Todas as ocorrências de morte foram apuradas e mais de 50 Inquéritos Policiais relacionados aos fatos foram encaminhados para análise do Poder Judiciário à época. Todas as ocorrências de morte decorrente de intervenção policial (MDIP) ocorridas no estado são rigorosamente investigadas, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Judiciário. As circunstâncias de cada caso são analisadas de forma individualizada, com base em elementos técnicos e periciais.
Sobre o tema da violência policial, a pasta diz não compactuar com excessos e desvios de condutas de policiais e reforça que pune com rigor todos os casos identificados.
As forças de segurança estaduais também realizam ações permanentes voltadas ao aperfeiçoamento do trabalho policial e à redução da letalidade, com revisão de protocolos operacionais, capacitação dos agentes e uso de tecnologia. Os investimentos em equipamentos de menor potencial ofensivo, como espargidores, bastões retráteis e armas de incapacitação neuromuscular, foram ampliados na atual gestão, com a aplicação de mais de R$ 27 milhões, completa a nota da SSP.
O programa Caminhos da Reportagem leva ao ar nesta segunda-feira (11) o episódio Crimes de Maio, 20 anos sem Respostas, a partir das 23h, na TV Brasil.
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