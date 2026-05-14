Um homem denunciado pela morte de um ciclista de 19 anos na BR-381, em Ipatinga, será julgado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (15). De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o acusado dirigia uma SUV em velocidade excessiva, atingiu a vítima na traseira da bicicleta e fugiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na madrugada de 24 de dezembro de 2022, nas proximidades do Morro da Usipa. Segundo as investigações, o veículo trafegava a aproximadamente o dobro da velocidade permitida para a rodovia no momento da colisão.

Laudos periciais apontaram que o ciclista foi arrastado por cerca de 19,7 metros e sofreu traumatismo craniano grave. A perícia também identificou ausência de frenagem antes do impacto.

Ainda conforme o Ministério Público, após o atropelamento o motorista deixou o local sem acionar equipes de resgate ou autoridades e teria ocultado o veículo utilizado no acidente com ajuda de outra pessoa.

O réu responde por homicídio qualificado com dolo eventual, omissão de socorro e afastamento do local do acidente.

Durante o andamento do processo, também foram apurados indícios de fraude processual relacionados a uma suposta tentativa de adiar o julgamento com informações falsas sobre uma testemunha. Segundo o MPMG, diligências apontaram que a pessoa permaneceu no Brasil e seguiu trabalhando normalmente na data informada, fato que resultou na decretação da prisão preventiva do acusado.

O julgamento será realizado na Câmara Municipal de Ipatinga.

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