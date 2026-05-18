SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O irmão de um policial militar foi morto com um tiro após reagir a assalto na região do bairro Morumbi, zona sul, de São Paulo, na noite de domingo (17).

O crime ocorreu na rua do Símbolo, em frente a um condomínio, por volta das 17h.

De acordo com a Polícia Militar, o PM e o irmão, de 40 anos, conversavam na calçada, em frente a portaria do edifício, quando foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta. Um deles estava armado.

O policial estava de folga, sem uniforme e desarmado.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando os criminosos anunciaram o assalto. Um deles permaneceu na moto enquanto o que estava armado desceu, obrigou os irmãos a se ajoelharem e pediu celulares e alianças.

Quando o ladrão voltava para o veículo, o irmão do PM se levantou e avançou contra ele. Ambos caíram e começaram lutar no chão. O policial foi ajudar o irmão, e o assaltante que estava na moto tentou atropelá-los algumas vezes.

O criminoso caído no chão atirou e acertou o irmão do PM. O militar conseguiu tomar a arma dele e atirou quatro vezes contra os dois criminosos, mas eles conseguiram fugir levando os objetos roubados. Não há informações se eles foram atingidos pelos tiros.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o irmão do PM foi socorrido e levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, mas não resistiu.

O revólver calibre 38 usado pelos criminosos foi apreendido.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como latrocínio no 89° Distrito Policial (Jardim Taboão).

A Polícia Civil faz buscas para identificar e prender os criminosos.

Tags:

São Paulo