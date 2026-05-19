Com a proposta de fortalecer as conexões entre África e Brasil e promover diálogos sobre memória, ancestralidade, inovação e futuro, o Festival Akwaaba será realizado em São Paulo entre os dias 22 e 28 de maio.

A programação conta com apresentações culturais, atividades formativas, feira de empreendedorismo e seminário com participantes internacionais. O evento, uma iniciativa da Fundação Palmares, ocorre no Centro Cultural São Paulo e no Museu Afro Brasil Emanoel Araújo e tem entrada gratuita.

Para debater todos esses temas, o festival terá a participação de artistas, intelectuais, pesquisadores e lideranças, que vão dialogar sobre memória, ancestralidade, inovação e futuro.

A proposta, segundo nota oficial, é consolidar o Akwaaba como uma plataforma permanente de conexão entre territórios historicamente ligados, ampliando redes de cooperação cultural, acadêmica e institucional.

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Programação

O festival terá apresentações musicais de artistas como Rappin Hood, Danilo Pérez, Rincon Sapiência, Zudizilla, Yannick Delass, além dos grupos Ilú Obá de Min, Adão Negro, Coletivo Amazonizando, Pastoras do Rosário e Vozes de Ébano. Também haverá manifestações culturais tradicionais e contemporâneas.

No seminário internacional, convidados nacionais e internacionais debatem temas como memória, patrimônio cultural, diplomacia cultural e desenvolvimento. Já na feira de afroempreendedorismo, expositores exploram moda, gastronomia, literatura, artes visuais, artesanato, tecnologia e inovação.

Serviço

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000. O local abre de terça-feira a domingo, das 10h às 22h. O Museu Afro Brasil Emanoel Araújo encontra-se no Parque Ibirapuera, próximo do Portão 10, na Avenida Pedro Álvares Cabral. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 17h.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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Cultur | Festival Akwaaba | Fundação Palmares | São Paulo