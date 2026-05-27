SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 24 anos foi baleado durante um assalto na madrugada desta quarta-feira (27) no bairro de Pinheiros, área nobre de São Paulo.

O que aconteceu

Vítima foi atingida por volta das 1h25 na rua Bianchi Bertoldi após reagir ao assalto, segundo a Polícia Militar. O local é monitorado por câmeras e fica a poucos metros de duas estações de metrô da zona oeste da cidade.

Ele foi socorrido para o Hospital das Clínicas de São Paulo. O hospital não divulgou o estado de saúde até o momento.

Ao menos três suspeitos envolvidos no crime fugiram do local. O grupo teria feito outros assaltos na região antes de balear a vítima, segundo informações da TV Globo.

Ninguém foi preso ou identificado até o momento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar os suspeitos e o caso foi registrado como roubo no 14º DP.

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