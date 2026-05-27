SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, durante um assalto realizado por criminosos em motocicletas, na madrugada desta quarta-feira (27).

A vítima, de 24 anos, ficou ferida no abdômen e foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde segue internada.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o jovem chegava em casa, na rua Bianchi Bertoldi, com a namorada quando foi abordado por três criminosos. Ele teria reagido e os ladrões atiraram diversas vezes, atingindo-o.

Os suspeitos fugiram na sequência e ainda não foram identificados.

A Polícia Militar foi informada de que o grupo teria cometidos outros assaltos no mesmo bairro, antes de balear o jovem.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como roubo no 14° DP (Pinheiros), que faz buscas e analisa imagens para identificar os autores.

Conforme a Folha de S.Paulo mostrou no início do mês, o bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, é novamente o campeão de roubos e furtos de celulares na cidade nos três primeiros meses de 2026. Foram registradas 2.061 ocorrências desses crimes na delegacia local, o que representa uma média de 23 casos por dia. Trata-se de uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

A explosão desses crimes na capital paulista se tornou um dos principais focos de críticas à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição em outubro. Embora 25 distritos da cidade tenham registrado aumento de casos, como Pinheiros e Consolação? os dois primeiros do ranking?, o número total da cidade teve queda de 9% no trimestre.

No alvo de ladrões de bicicleta ou moto ?algumas vezes armados?, moradores, comerciantes e frequentadores de Pinheiros relatam uma rotina de violência nas ruas do bairro. Também dizem viver em preocupação e vigilância constantes para não entrar nas estatísticas oficiais da criminalidade.

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