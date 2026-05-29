No domingo (31), as autoras de Rainha Kambinda: a guardiã de culturas, Mariana Queiroz da Silva e Belisa Monteiro, conversam com o público sobre a sua produção literária infantojuvenil e as mestras da cultura popular que as inspiram. No Espaço Motiva, às 10h20, elas discutem ainda o papel da literatura na preservação das práticas culturais afro-brasileiras.

As mestras das manifestações tradicionais carregam histórias marcadas pela luta, resistência e dedicação de séculos para manter vivas tradições que fazem parte da cultura brasileira. Escrever sobre elas é perpetuar suas memórias por meio das palavras, fazendo com que suas vozes ecoem e alcancem diferentes pessoas, gerações e territórios, disse Mariana Queiroz.

Para Belisa Monteiro, levar esse debate para A Feira do Livro é fundamental para ampliar o reconhecimento dessas mulheres como guardiãs da memória.

"A literatura e os espaços de discussão cultural têm um papel essencial na valorização das manifestações tradicionais, promovendo encontros entre diferentes atores e fortalecendo o respeito à diversidade cultural brasileira.

Maternidade

Maternidade e saúde mental guiam debate, na tarde de sábado (30), às 15h, com a presença da ex-deputada e escritora catalã Mar García Puig. O festival marca o lançamento do romance A história dos vertebrados, em que sua experiência no puerpério leva à elaboração de um levantamento histórico sobre maternidade, ciência e política.

A autora narra os desdobramentos do dia em que deu à luz aos filhos gêmeos, ao mesmo tempo em que foi eleita deputada do parlamento espanhol. No Auditório Museu do Futebol, ela participa do debate ao lado da jornalista Marcella Franco, autora de Solo, obra infantojuvenil que trata da maternidade solitária, com ilustrações de Paula Schiavon.

O argumento de Solo veio de duas experiências muito ricas. A primeira, claro, a maternidade solo de fato, que foi minha realidade por uma década. A outra foi a aproximação desse universo infantil de maneira profissional, explicou Marcella Franco, que foi editora no suplemento infantojuvenil da Folha de S.Paulo.

Internacional

A presença latino-americana no festival literário, neste ano, será marcada por nomes da cena contemporânea, como a colombiana Pilar Quintana e a chilena do povo mapuche Daniela Catrileo. Além de Colômbia e Chile, o evento receberá autores da Argentina e do Uruguai.

No total, estão previstos 17 autores estrangeiros, vindos também da Nigéria, Rússia, França, Portugal, Espanha e Estados Unidos.

A lista dos convidados internacionais tem expoentes da ficção, como o italiano Sandro Veronesi; da não-ficção, como o também italiano Stefano Mancuso e a argentina Paula Sibilia; e da história contemporânea, como o português Rui Tavares e os norte-americanos Charles Duhigg e Norman Finkelstein.

Esportes

A bancada do programa esportivo-humorístico Falha de Cobertura, com Daniel Furlan e Caíto Mainier, estará no Palco da Praça, no domingo (7), mesmo dia das clássicas partidas de futebol em que autores e autoras se enfrentam no campo do Pacaembu. O público terá entrada livre na arquibancada para acompanhar os jogos.

O jornalista argentino Alejandro Droznes conversa com o historiador e ensaísta Fabio Luis Barbosa dos Santos sobre a história da América Latina e o futebol, a partir das 13h15 de quinta-feira (4), no Auditório Museu do Futebol.

Transporte gratuito

Durante o evento, serão oferecidas ao público vans gratuitas que farão o trajeto contínuo entre a Estação Paulista, da Linha 4-Amarela, e o local da feira. Os veículos estarão identificados com a marca Motiva, parceira do festival, e o embarque ocorrerá na saída do acesso Belas Artes, na Rua da Consolação. No dia 7 de junho, o transporte terá partida e retorno da estação Oscar Freire, em vez da estação Paulista.

O serviço funcionará em dois sentidos: para a ida, as vans partem da estação das 14h às 20h30 nos dias úteis e das 10h às 19h30 aos finais de semana e feriados; na volta, o trajeto até o metrô ocorre das 14h30 às 21h durante a semana e das 10h30 às 20h aos sábados, domingos e feriados.

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