Um dos destaques do evento, o sambista e escritor Nei Lopes marca presença nesta quinta-feira (4), a partir das 18h, no Palco da Praça. Ele apresenta suas últimas obras, incluindo o Dicionário de Direitos Humanos e Afins.

Na sequência, o Quinteto de Metais, grupo de câmara do Instituto Baccarelli, leva ao festival um repertório que transita pela música de concerto e pela música popular. A partir das 19h30, a apresentação ocorre no Espaço Motiva Tablado Literário.

Autora de Benditas Coisas que Eu Não Sei, a cantora e escritora Zélia Duncan estará no Palco da Praça, no sábado (6), às 11h, em conversa com a jornalista Alice Granato.

São três palcos da programação oficial: Palco da Praça, Auditório do Museu do Futebol e Espaço Rebentos. Os Tablados Literários Espaço Motiva, Tablado Mário de Andrade e Tablado Bubu são espaços dedicados à programação paralela, com expositores e parceiros realizando atividades para públicos diversos.

Entre os convidados nacionais, a programação conta com outros autores consagrados como Ana Maria Machado, Silviano Santiago, além dos destaques contemporâneos Ian Uviedo, Mariana Salomão Carrara e Jeferson Tenório.

Jornalismo, política, cultura afro-brasileira, pensamento indígena, futebol, infância, cultura do livro, comportamento e meio ambiente são alguns dos temas presentes no festival. A programação completa está no site oficial do festival literário.

Não ficção

Pela primeira vez no Brasil, o cientista político e professor judeu Norman G. Finkelstein lançará A Indústria do Holocausto: Reflexões sobre a Exploração do Sofrimento Judeu, hoje (4), às 16h45. O autor será entrevistado pela jornalista Patrícia Campos Mello, no Auditório Museu do Futebol, no encontro intitulado Holocausto e Palestina.

O filósofo Vladimir Safatle participa do debate Novos Fascismos Globais, no sábado, a partir das 11h40, no Tablado Literário Mário de Andrade, junto com o historiador Michel Gherman, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Eles conversam sobre a compreensão contemporânea do fascismo.

Da não ficção, a feira receberá ainda Fernando Morais, que biografou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; João Barile, autor de biografia sobre Silviano Santiago; e Erika Palomino, que aborda vida noturna, música e cultura urbana.

Transporte gratuito

Durante o evento, serão oferecidas ao público vans gratuitas que farão o trajeto contínuo entre a Estação Paulista, da Linha 4-Amarela, e o local da feira. Os veículos da Motiva, parceira do festival, realizam o embarque no acesso Belas Artes da estação, na Rua da Consolação. No dia 7 de junho, o transporte terá partida e retorno da Estação Oscar Freire, em vez da Estação Paulista.

O serviço funcionará em dois sentidos: para a ida, as vans partem da estação das 14h às 20h30 nos dias úteis e das 10h às 19h30 aos finais de semana e feriados. Na volta, o trajeto até o metrô ocorre das 14h30 às 21h durante a semana e das 10h30 às 20h aos sábados, domingos e feriados.

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