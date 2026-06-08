SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vigilante foi encontrado morto dentro de um galpão da Subprefeitura da Mooca, na zona leste de São Paulo, com sinais de violência, na noite de domingo (7).

Lodoil Marques da Silva, 61, estava em uma sala nos fundos do depósito, que fica na rua Jaibarás, no bairro Belenzinho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), colegas de trabalho estranharam o sumiço do vigilante e foram procurá-lo. Eles o encontraram caído em uma sala nos fundos do galpão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência) foi acionado e constatou a morte no local. Silva tinha sinais de violência e lesões no corpo.

A perícia foi acionada e imagens de câmeras de segurança do local foram recolhidas para análise.

Segundo a Subprefeitura da Mooca, o galpão recebe produtos apreendidos e Silva era um funcionário terceirizado.

A administração regional afimou, por meio de nota, que lamenta a morte e está "prestando todo o apoio necessário às autoridades competentes, disponibilizando imagens, informações e acesso às dependências do local para auxiliar na apuração dos fatos".

Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento.

O caso foi registrado como homicídio no 8º Distrito Policial (Brás), que requisitou assessoramento do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

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