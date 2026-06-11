SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu um homem na manhã de quarta-feira (10) suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos nas imediações da estação Tatuapé, da linha 3-vermelha do Metrô, na zona leste de São Paulo.

De acordo com a polícia, William da Silva Santana, 32, também é investigado pela suspeita de ter cometido outro estupro no mês de abril.

A polícia não informou se ele já tem advogado. A reportagem busca a defesa dele.

O crime contra a adolescente ocorreu em 12 de maio, por volta de 21h15.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que William chegou na região da estação pouco antes e observou o movimento de pedestres. Segundo a polícia, ele aparentava buscar uma vítima.

O vídeo mostra que ele chegou a andar atrás de uma mulher, mas mudou de direção e atravessou a rua ao notar a adolescente.

De acordo com o registro policial, a vítima estava perdida e pediu informação para William sobre como chegar à estação. Ele se ofereceu para ajudá-la e a convenceu a segui-lo pela rua Jefferson Gardenghi, sentido terminal. No entanto, a vítima foi levada até um beco sem saída de uma obra. Quando percebeu que o local não dava acesso ao terminal, ela contou que tentou voltar, mas foi impedida pelo agressor, que a ameaçou dizendo que estava armado. Após estuprar a jovem, ele fugiu levando o aparelho celular dela.

O caso, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foi registrado 30° DP (Tatuapé), onde passou a ser investigado. Por meio das imagens das câmeras de monitoramento, as equipes chegaram até William.

Ele também é suspeito de ter cometido um estupro contra uma mulher de 25 anos, na noite de 23 de abril, na região Mooca, na zona leste.

De acordo com o TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), William vai passar por audiência de custódia ?que avalia a legalidade da prisão, se houve tortura ou maus-tratos e decide se a pessoa responderá ao processo em liberdade ou presa? na tarde desta quinta-feira (11).

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