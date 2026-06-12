Um homem denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelo feminicídio de uma idosa de 74 anos será julgado pelo Tribunal do Júri. A decisão foi proferida no último dia 29 de maio e manteve a prisão preventiva do réu, que está detido desde a investigação do crime ocorrido em janeiro deste ano, no distrito de Ibitira, em Martinho Campos, na região Centro-Oeste de Minas Gerais.

Segundo a denúncia do MPMG, o acusado frequentava a residência da vítima e tinha livre acesso ao imóvel. No dia do crime, ele entrou na casa sem dificuldades e foi registrado por câmeras de segurança circulando de bicicleta pela rua, usando camisa branca e bermuda.

De acordo com as investigações, o homem encontrou a vítima em um dos quartos da residência e iniciou as agressões. Conforme apontam os laudos periciais, ele utilizou um fio de energia para estrangulá-la e, em seguida, desferiu golpes de tesoura na região do pescoço. As lesões provocaram a morte da idosa.

Ainda segundo o Ministério Público, a motivação do crime estaria relacionada à descoberta, por parte do acusado, de que a vítima teria mantido um relacionamento com o irmão dele.

Ao decidir pela pronúncia do réu, a Justiça considerou os indícios de autoria e materialidade do crime, além da qualificadora de meio cruel. Conforme destacado pelo MPMG, a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico durante o ataque.

Com a decisão, o acusado será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em data que ainda será definida pela Justiça.

Tags:

feminicídio | Gerais | Ibitira | idosa | Martinho Campos | meio cruel | Minas | Minas Gerais | ministério público de minas gerais | Prisão Preventiva | Tribunal do Juri