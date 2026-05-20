O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou um homem de 36 anos pelo feminicídio da ex-companheira, de 19 anos, desaparecida desde 2017, em Mesquita, no Vale do Rio Doce. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira (19).

Um segundo homem, de 55 anos, também foi denunciado por supostamente intimidar testemunhas e agentes públicos para dificultar as investigações do caso.

De acordo com o MPMG, a vítima manteve um relacionamento de cinco anos com o principal suspeito, marcado por episódios recorrentes de violência doméstica. Conforme a investigação, no dia do crime, os dois se encontraram em Ipatinga e, durante o retorno para Mesquita, a jovem teria sido agredida até a morte. O corpo dela ainda não foi localizado.

Segundo a denúncia, o crime teria sido motivado por sentimento de posse e pela insatisfação do suspeito diante da autonomia da vítima.

As investigações apontam ainda que a jovem chegou a fugir para o estado de Goiás após um episódio de agressão física. Na ocasião, ela teria relatado a violência sofrida a familiares e amigos por meio de mensagens.

Testemunhas também informaram à investigação que a vítima sofria agressões frequentes, incluindo casos de estrangulamento e espancamentos.

O Ministério Público pediu que os denunciados sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. O órgão também solicitou indenização mínima de R$ 200 mil para os familiares da vítima e medida cautelar proibindo contato dos acusados com testemunhas do caso.

Por se tratar de crime hediondo, o processo tramita com prioridade na Justiça.

O caso reforça a necessidade de medidas de proteção e de enfrentamento ao feminicídio, tema que também motivou a publicação de um guia sobre prevenção a feminicídios pelo Ministério das Mulheres.

Em Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais tem atuado em diferentes frentes, inclusive em investigações e processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal.

Em casos semelhantes, a Justiça também tem atuado com rigor em situações de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

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