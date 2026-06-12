SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma carreta-cegonha bateu na tarde desta sexta-feira (12) em um pórtico de segurança da nova estrutura de pedágio eletrônico da rodovia Anchieta, uma das ligações entre a capital paulista e a Baixada Santista. Ninguém se feriu.

A estrutura, chamada de dispositivo de sacrifício, fica a cerca de cem metros do pedágio e serve para proteção do pórtico eletrônico.

O pedágio free flow, de passagem livre, está em fase de testes desde o mês passado. A estrutura começou a ser instalada em fevereiro e a previsão inicial era que entrasse em funcionamento no próximo dia 1º, mas a data ainda depende de confirmação.

Outro pedágio semelhante igualmente está em fase de teste na rodovia dos Imigrantes, que também liga a capital ao litoral. Por enquanto, eles não cobram a tarifa.

Segundo a concessionária Ecovias Imigrantes, o pórtico de pedágio não foi atingido no acidente, e o cronograma não muda.

De acordo com a empresa, não houve congestionamento. A estrutura atingida fica no km 33 da Anchieta.

Em nota, a concessionária diz que o pórtico atingido é projetado para absorver impactos e proteger os equipamentos e a infraestrutura principal do sistema e dar segurança operacional à rodovia.

"Preventivamente, a concessionária está retirando a estrutura [acidentada] da rodovia e uma análise técnica está em andamento para avaliar os fatores envolvidos", diz a nota.

Ao menos um carro que estava na parte superior da carreta teve o teto arrancado com o acidente.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, as praças de pedágio nas rodovias Anchieta e Imigrantes serão substituídas por pórticos de free flow (passagem livre).

As estruturas irão substituir as atuais praças de pedágio com cabines, localizadas no km 31 da Anchieta e no km 32 da Imigrantes, que serão desmobilizadas.

Outra mudança é que a tarifa existente hoje apenas no sentido do litoral passará a ser cobrada nos dois lados das estradas, tanto para quem desce quanto para quem sobe a serra.

Segundo a Artesp, o valor atual de R$ 38,70 será dividido ao meio -R$ 19,35 para cada sentido.

Segundo a Ecovias, as câmeras instaladas nos novos pórticos realizam a leitura das placas dianteiras e traseiras em todas as faixas da rodovia, inclusive de veículos em alta velocidade, em neblina ou tráfego intenso.

Pelo modelo free flow, em vez de uma praça de pedágio, com cancela, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Se o pagamento não for efetuado no período estipulado, é emitida pelos órgãos de trânsito multa grave no valor de R$ 195,23 e o dono do veículo soma cinco pontos na CNH.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga proceder ao pagamento do pedágio.

Em São Paulo, o site Siga Fácil unifica os pagamentos.

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